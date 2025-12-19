  1. Главная
Уровень воды в деревне Степановщина снизился на 10 сантиметров
Сегодня, 8:48
Уровень воды в деревне Степановщина снизился на 10 сантиметров

Уровень воды на пяти подтопленных участках в деревне Степановщина значительно снизился: он уменьшился на 10 сантиметров за пять часов. Об этом рассказали в МЧС России 12 января. 

Напомним, в Сланцевском районе Ленобласти произошел затор на реке Нарве, в результате вода поднялась до 20 сантиметров. На подтопленных территориях живут шестеро, в том числе – один ребенок. Эвакуация жильцам не потребовалась. 

Сообщалось о заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Обстановку контролируют экстренные службы. 

Ранее на Piter.TV: с начала года в Ленобласти ликвидировали почти 160 пожаров. Было спасено свыше 40 местных жителей. Кроме того, произошло 36 ДТП, спасли жизни 19 человек. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

