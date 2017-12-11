Мужчина переплыл Нарву, чтобы нелегально попасть из Эстонии в Ленобласть

Нарушитель числится в межгосударственном розыске за незаконное изготовление, распространение или пересылку наркотических веществ.

В Сланцевском районе Ленобласти задержали нарушителя государственной границы. До РФ он добрался вплавь по Нарве, пишет spb.aif.ru.

В пограничной зоне поймали 34-летнего мужчину, который нелегально перебрался через границу из Эстонии. Злоумышленник был в гидрокостюме. Возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что нарушитель числится в межгосударственном розыске за незаконное изготовление, распространение или пересылку наркотических веществ.

Ранее на Piter.TV: малолетний уроженец Донецка пересек границу Финляндии, чтобы пробраться в РФ.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти