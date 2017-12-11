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Мужчина переплыл Нарву, чтобы нелегально попасть из Эстонии в Ленобласть
Сегодня, 15:48
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Мужчина переплыл Нарву, чтобы нелегально попасть из Эстонии в Ленобласть

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Нарушитель числится в межгосударственном розыске за незаконное изготовление, распространение или пересылку наркотических веществ.

В Сланцевском районе Ленобласти задержали нарушителя государственной границы. До РФ он добрался вплавь по Нарве, пишет spb.aif.ru

В пограничной зоне поймали 34-летнего мужчину, который нелегально перебрался через границу из Эстонии. Злоумышленник был в гидрокостюме. Возбуждено уголовное дело. 

Уточняется, что нарушитель числится в межгосударственном розыске за незаконное изготовление, распространение или пересылку наркотических веществ. 

Ранее на Piter.TV: малолетний уроженец Донецка пересек границу Финляндии, чтобы пробраться в РФ. 

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти

Теги: госграница, сланцевский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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