Малолетний уроженец Донецка пересек границу Финляндии, чтобы пробраться в Россию

Его задержали российские пограничники.

Мальчик 13-ти лет был задержан российскими пограничниками у границы с Финляндией. По информации 47news, парень сбежал из Финляндии, куда переехал недавно с родителями из Донецка.

По данным журналистов, вернуть его обратно к родителям проблематично, поскольку Россия не выдает своих граждан. Забрать несовершеннолетнего обратно может только его законный представитель.

В настоящий момент мальчик находится в Центре временного содержания несовершеннолетних нарушителей в Невском районе Северной столицы. Приехать в Петербург и забрать ребенка у матери нет финансовой возможности.

Сам 13-летний объяснил свой поступок тем, что ему не нравилось жить в Финляндии, где он испытывал трудности в общении с мигрантами-сверстниками из стран Азии и Африки.

Решать вопрос о возвращении несовершеннолетнего в Финляндию будут решать МИДы двух стран.

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Фото: PxHere