Центральный участок коричневой линии метро затронет 72 квартала Петербурга

В Петербурге стартовали обсуждения проекта центрального участка коричневой ветки метро.

В Петербурге начались общественные обсуждения проекта центрального участка Красносельско-Калининской линии метро. Речь идет о трассе от станции "Каретная" до "Полюстровского проспекта 1". Организатором выступает Комитет по градостроительству и архитектуре. Обсуждения продлятся до 2 декабря.

Согласно опубликованному оповещению, часть будущей линии пройдет по территории исторического центра города. Строительство затронет 72 кадастровых квартала.

Экспозицию проекта разместят на сайте КГА с 11 по 20 ноября. В этот же период жители смогут направить свои предложения и замечания в письменной или электронной форме.

В середине октября Смольный опубликовал для антикоррупционной экспертизы проект планировки территории от "Каретной" до "Полюстровского проспекта 1". Протяженность участка составит 6,86 км. Он пройдет через Центральный, Красногвардейский и Калининский районы. В проект включены станции "Лиговский проспект 2", "Знаменская" с пересадкой на "Площадь Восстания 2" и "Суворовская 1".

В документации также предусмотрена посадочная станция рядом со Смольным. Ее предельная высота составит 6 метров. Рядом планируют разместить вентиляционную шахту высотой до 10 метров.

Тем временем тоннелепроходческий щит "Любовь" преодолел половину пути перегонного тоннеля до будущей станции "Боровая". Об этом сообщили в "Метрострое Северной столицы". Проходка ведется на втором участке Красносельско-Калининской линии — от "Броневой" до "Каретной". Ее планируют завершить на отметке 2,5 тыс. колец.

Второй участок коричневой ветки будет включать станции "Броневая", "Заставская" с пересадкой на "Московские ворота", "Боровая" и "Каретная" с пересадкой на "Обводный канал".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)