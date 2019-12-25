На поддержку семей в Петербурге и Ленобласти направили свыше 1 млрд рублей

Более 30 тысяч семей Петербурга и Ленобласти получили новую выплату.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за первый год действия ежегодной семейной выплаты перечислили более 1,03 млрд рублей. Поддержку получили свыше 30 тыс. жителей двух регионов. Такие итоги подвели в Отделении Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За четыре месяца выплатной кампании общая сумма перечислений составила 1 036 542 750,48 рубля. В среднем семьи получали около 34 тыс. рублей. Размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от суммы налога на доходы физических лиц, уплаченного заявителем за предыдущий год.

По данным регионального отделения СФР, почти все обращения поступили в электронном виде. Это позволило заявителям оформить поддержку без личного посещения ведомства. После одобрения заявления деньги перечисляли в течение двух-трех дней, что быстрее срока, установленного законодательством.

Как сообщил управляющий региональным отделением фонда Константин Островский, дистанционно подали 99 % заявлений. Он также отметил, что средства поступали на счета уже через несколько дней после принятия положительного решения.

Право на ежегодную семейную выплату имеют работающие родители, воспитывающие двух и более детей. Возраст детей не должен превышать 18 лет, а если они учатся очно — 23 лет. При этом среднедушевой доход семьи должен быть не выше 1,5 регионального прожиточного минимума.

Подать заявление может каждый из родителей, в том числе после расторжения брака.

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Фото: Piter.tv