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Живущая в Финляндии россиянка попыталась провезти запрещённые для ввоза сигареты через границу в Светогорске
Сегодня, 16:34
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Живущая в Финляндии россиянка попыталась провезти запрещённые для ввоза сигареты через границу в Светогорске

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Нелегальный товар обнаружила служебная собака.

Сотрудники таможни остановили на границе Ленинградской области и Финляндии в Светогорске автомобиль, которым управляла постоянно проживающая в Финляндии россиянка. Как выяснилось, женщина пыталась провезти запрещённые для ввоза в страну сигареты. Об этом пишет Spb.aif.ru.

Нелегальный товар обнаружила служебная собака: 13 пачек сигарет находились под держателем для стаканов между передними сидениями.

Автомобиль и сигареты изъяли в качестве предмета и орудия совершения административного правонарушения.

Ранее мы сообщили о том, что Выборгская таможня изъяла партию товаров люксовых брендов.

Фото:  Piter.TV

Теги: граница с финляндией, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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