Живущая в Финляндии россиянка попыталась провезти запрещённые для ввоза сигареты через границу в Светогорске

Сотрудники таможни остановили на границе Ленинградской области и Финляндии в Светогорске автомобиль, которым управляла постоянно проживающая в Финляндии россиянка. Как выяснилось, женщина пыталась провезти запрещённые для ввоза в страну сигареты. Об этом пишет Spb.aif.ru.
Нелегальный товар обнаружила служебная собака: 13 пачек сигарет находились под держателем для стаканов между передними сидениями.
Автомобиль и сигареты изъяли в качестве предмета и орудия совершения административного правонарушения.
Ранее мы сообщили о том, что Выборгская таможня изъяла партию товаров люксовых брендов.
Фото: Piter.TV
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