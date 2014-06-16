Живущая в Финляндии россиянка попыталась провезти запрещённые для ввоза сигареты через границу в Светогорске

Нелегальный товар обнаружила служебная собака.

Сотрудники таможни остановили на границе Ленинградской области и Финляндии в Светогорске автомобиль, которым управляла постоянно проживающая в Финляндии россиянка. Как выяснилось, женщина пыталась провезти запрещённые для ввоза в страну сигареты. Об этом пишет Spb.aif.ru.

Нелегальный товар обнаружила служебная собака: 13 пачек сигарет находились под держателем для стаканов между передними сидениями.

Автомобиль и сигареты изъяли в качестве предмета и орудия совершения административного правонарушения.

Ранее мы сообщили о том, что Выборгская таможня изъяла партию товаров люксовых брендов.

Фото: Piter.TV