В Ленобласти предложили газифицировать дома в садоводствах вне границ населенных пунктов

В Ленинградской области живет довольно много граждан, постоянно проживающих в таких жилых домах.

На заседании в парламенте Ленобласти депутаты Заксобрания единогласно проголосовали за обращение к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину о расширении программы социальной газификации.

Речь идет о тех жилых домах, которые находятся на территории садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) или огородных наделов, не входящих в границы населенных пунктов. В Ленинградской области живет довольно много граждан, постоянно проживающих в таких жилых домах.

После подписания постановления о расширении программы социальной газификации на садоводческие товарищества в границах населенных пунктов, сформировались неравные условия для областных СНТ.

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