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Кондитерская фабрика из Ломоносовского района стала лауреатом международного конкурса
Сегодня, 10:53
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Кондитерская фабрика из Ломоносовского района стала лауреатом международного конкурса

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числе лучших оказались шоколадные наборы от "Пурпур" - "Трюфель с кешью", "Трюфель с кофе" и "Великие мастера России".

Кондитерская фабрика "ПурПур" из Ломоносовского района стала лауреатом конкурса "Лучшие товары и услуги - Гемма 2023", завоевав награду в номинации "Продовольственная группа товаров". В числе лучших оказались шоколадные наборы от "Пурпур" - "Трюфель с кешью", "Трюфель с кофе" и "Великие мастера России". Оценивали продукцию по ряду критериев, включая соответствие предпочтениям современного потребителя, применение новейших технологий и стандартов качества, постоянное развитие и эффективное ведение бизнес-процессов.

Фото: Правительство Ленобласти 

Теги: ленинградская область, ломоносовский район
Категории: Лента новостей,

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