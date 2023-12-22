Бассейн для гидрореабилитации построят в Тосно

В Тосно построят бассейн для гидрореабилитации на базе социально-реабилитационного центра "Дельфинёнок". Проект уже одобрен администрацией района, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Идея была поддержана губернатором Александром Дрозденко ещё в 2020 году, а также одобрена комитетом по социальной защите населения Ленобласти.
В 2021 году был снесен старый корпус центра, проведено согласование с ресурсоснабжающими организациями и выполнено проектирование. Точные сроки завершения строительства пока не называются.
Ранее мы сообщили о том, что лучших водолазов объявили в Ленобласти.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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