Бассейн для гидрореабилитации построят в Тосно

Идея была поддержана губернатором Александром Дрозденко ещё в 2020 году.

В Тосно построят бассейн для гидрореабилитации на базе социально-реабилитационного центра "Дельфинёнок". Проект уже одобрен администрацией района, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Идея была поддержана губернатором Александром Дрозденко ещё в 2020 году, а также одобрена комитетом по социальной защите населения Ленобласти.

В 2021 году был снесен старый корпус центра, проведено согласование с ресурсоснабжающими организациями и выполнено проектирование. Точные сроки завершения строительства пока не называются.

Ранее мы сообщили о том, что лучших водолазов объявили в Ленобласти.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)