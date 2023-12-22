Лучших водолазов объявили в Ленобласти

В результате трехдневных соревнований, сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области заняли первое место и были удостоены звания "Лучшая водолазная станция".

Лучшим водолазам Ленинградской области были объявлены Благодарности от регионального Комитета правопорядка и безопасности. Спасатели продемонстрировали отличные результаты на Международной научно-практической конференции "Русский лед - 2024", которая прошла 8 февраля.

В результате трехдневных соревнований, сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области заняли первое место и были удостоены звания "Лучшая водолазная станция". "Такое значительное достижение наших коллег не осталось незамеченным", - отметили в пресс-службе АССЛО. 21 и 25 апреля участникам конференции были вручены Благодарности от Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Лучших водолазов 47 региона наградили за высокий профессионализм, ответственное выполнение своих обязанностей и победу в смотре-конкурсе "Лучшая водолазная станция".