В Ленобласти построили новые распределительные сети. Они позволят газифицировать 513 домов

До границ земельного участка жителей газопроводы проводят бесплатно, на работы внутри дома и участка правительством Ленинградской области установлены субсидии.

Распределительные сети построили для деревень Лупполово Всеволожского района и Сойкино Ломоносовского района, поселков Приветнинское Выборгского района и Ульяновка Тосненского района: они позволят газифицировать 513 домов, рассказали в администрации Ленобласти.

Общая протяженность сетей — 13,8 км, они позволят газифицировать 513 домов в этих населенных пунктах. Сергей Морозов, председатель комитета по ТЭК ленинградской области

До границ земельного участка жителей газопроводы проводят бесплатно, на работы внутри дома и участка правительством Ленинградской области установлены субсидии. Максимальный размер на один дом составляет 300 тыс. рублей при подключении газа ветеранам ВОВ и приравненным к ним лицам, 200 тыс. рублей – льготным категориям граждан, среди которых — пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и их семьи, 180 тыс. рублей — остальным собственникам домов.

Ранее на природный газ были переведены 178 квартир в поселках Плодовое и Тракторное.

Фото: администрация Ленобласти