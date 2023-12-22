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На природный газ переведены 178 квартир в поселках Плодовое и Тракторное
Сегодня, 11:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На природный газ переведены 178 квартир в поселках Плодовое и Тракторное

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Возможность подключения к природному газу в ближайшее время получат частные дома.

Ленинградская область газифицирует многоквартирные дома: на голубое топливо переведены 178 квартир в поселках Плодовое и Тракторное, рассказали в региональной администрации.

Газификация стала возможна благодаря вводу в эксплуатацию межпоселкового газопровода от ГРС "Коммунары" к поселку Плодовое с отводом на поселок Тракторное в ноябре 2023 года. Работы проведены АО "Газпром газораспределение Ленинградская область".

Уже полностью построен распределительный газопровод по Тракторному, строительство сетей по Плодовому завершится в 2024 году. Возможность подключения к природному газу в ближайшее время получат частные дома.

В Петербурге семьи мобилизованных смогут не платить за газ и воду.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: газ, газификация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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