На природный газ переведены 178 квартир в поселках Плодовое и Тракторное

Возможность подключения к природному газу в ближайшее время получат частные дома.

Ленинградская область газифицирует многоквартирные дома: на голубое топливо переведены 178 квартир в поселках Плодовое и Тракторное, рассказали в региональной администрации.

Газификация стала возможна благодаря вводу в эксплуатацию межпоселкового газопровода от ГРС "Коммунары" к поселку Плодовое с отводом на поселок Тракторное в ноябре 2023 года. Работы проведены АО "Газпром газораспределение Ленинградская область".

Уже полностью построен распределительный газопровод по Тракторному, строительство сетей по Плодовому завершится в 2024 году. Возможность подключения к природному газу в ближайшее время получат частные дома.

В Петербурге семьи мобилизованных смогут не платить за газ и воду.

Фото: администрация Ленобласти