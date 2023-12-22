В Петербурге семьи мобилизованных смогут не платить за газ и воду

Мера позволит снизить финансовую нагрузку на семьи мобилизованных.

Семьи мобилизованных граждан могут не платить за услуги по водо- и газоснабжению за своих родственников, которые находятся в зоне СВО. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, рассказали в пресс-службе Смольного 17 апреля.

Отмечается, что изменения касаются квартир, где нет индивидуальных приборов учета потребления воды и газа. Теперь плата за услуги в них должна начисляться без учета военнослужащего, пребывающего на СВО.

Губернатор Петербурга поручил профильным органам власти организовать работу с ресурсоснабжающими организациями по выполнению постановления правительства РФ. Мера позволит снизить финансовую нагрузку на семьи мобилизованных.

Для перерасчета за предоставленные ресурсы нужно будет обратиться в управляющую организацию.

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