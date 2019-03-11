Благодаря прокуратуре в квартире ветерана ВОВ в Выборгском районе восстановили газоснабжение

Согласно проверке процедуру нарушила газораспределительная компания.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку по обращению ветерана Великой Отечественной войны. В квартире пенсионера на Заводской улице приостанавливали подачу газоснабжения, сообщили 7 ноября в надзорном ведомстве.

При этом, согласно проверке, процедуру нарушила газораспределительная компания: не был соблюден порядок уведомления потребителя о предстоящем отключении, что привело к нарушению прав жильца. Прокурор внес представление в адрес руководства газовой организации, газоснабжение восстановлено.

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре дроп вернет пожилой петербурженке почти 300 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV