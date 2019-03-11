Благодаря прокуратуре в квартире ветерана ВОВ в Выборгском районе восстановили газоснабжение

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку по обращению ветерана Великой Отечественной войны. В квартире пенсионера на Заводской улице приостанавливали подачу газоснабжения, сообщили 7 ноября в надзорном ведомстве.
При этом, согласно проверке, процедуру нарушила газораспределительная компания: не был соблюден порядок уведомления потребителя о предстоящем отключении, что привело к нарушению прав жильца. Прокурор внес представление в адрес руководства газовой организации, газоснабжение восстановлено.
Фото: Piter.TV
