Петербург стал первым городом России с 20-летней схемой газоснабжения

Этому способствовал прогнозный топливно-энергетический баланс, сформированный в мае.

Власти Санкт‑Петербурга приняли схему газоснабжения и газификации города на период с 2026 по 2045 год. Как рассказали в пресс‑службе Смольного, документ определяет главные векторы развития газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры мегаполиса на предстоящие два десятилетия.

Реализация схемы даст возможность подключать к газовой сети новых потребителей и обеспечит более надежную подачу топлива уже существующим. Кроме того, планом предусмотрено возведение ключевых объектов, необходимых для стабильной работы системы.

Губернатор Александр Беглов отметил, что Петербург стал первым регионом в России, который выполнил требования постановления правительства РФ "Об утверждении правил разработки и реализации схем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации" и утвердил долгосрочную схему до 2045 года. Важным подспорьем в этой работе стал прогнозный топливно‑энергетический баланс, подготовленный в мае текущего года.

Петербург – первый регион, который выполнил это поручение Правительства России. За последние годы мы завершили ряд важнейших проектов в газовой сфере. Сегодня на природный газ приходится почти 100% топливного баланса. С 2023 года все городские котельные переведены на газ, 100% источников электроэнергии работают на природном газе. Александр Беглов, губернатор

Глава региона подчеркнул, что Северная столица занимает первое место в стране по количеству пассажирских автобусов, использующих газ в качестве топлива. На сегодняшний день в городе более 3 тыс. таких автобусов.

Ранее мы сообщали, что благодаря субсидиям петербуржцам снизили платежи за сжиженный газ.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)