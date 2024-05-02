Благодаря субсидиям петербуржцам снизят платежи за сжиженный газ

Автономное газоснабжение станет более доступным для жителей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении субсидий поставщикам сжиженного газа в 2025 году. Согласно документу, городской бюджет направит 42 миллиона рублей на компенсацию затрат компаниям, чтобы поддерживать розничные цены для населения на уровне 51,2% от предельной стоимости.

В Смольном пояснили, что субсидии будут распределяться среди поставщиков по результатам конкурсного отбора. Ожидается, что в 2025 году объем реализации сжиженного газа в городе превысит 1000 тонн. Особое внимание уделяется отдаленным районам, где отсутствует возможность подключения к магистральному газопроводу.

В настоящее время в Петербурге сжиженным газом от резервуарных установок обеспечены 48 многоквартирных домов, в которых проживают около 2 тысяч семей. Еще 1451 квартира используют индивидуальные баллонные установки. Новые меры поддержки позволят расширить доступность этого вида топлива для горожан.

Ранее Piter.TV сообщал, что межпоселковый газопровод построили в Приозерском районе.

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