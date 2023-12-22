Поставщикам сжиженного газа в Петербурге предоставят более 50 млн рублей субсидий

Финансирование будет осуществляться на конкурсной основе.

Губернатор Петербурга утвердил постановление, которое предусматривает предоставление в 2024 году субсидий предприятиям, обеспечивающим жителей города сжиженным газом. Информация об этом была опубликована пресс-службой Смольного.

Финансирование будет осуществляться на конкурсной основе. Согласно пояснениям представителей городской администрации, благодаря субсидиям население будет оплачивать 55,8% от максимально возможной розничной цены.

Ожидается, что общий объем реализации сжиженного газа в Санкт-Петербурге за год составит 1,6 тыс. т. На эти цели городские власти выделили 57,8 млн рублей.

В настоящее время в Санкт-Петербурге от установок сжиженного углеводородного газа снабжаются 50 многоквартирных домов, включающих 2127 квартир. Кроме того, еще 1823 квартиры подключены к индивидуальным баллонным установкам. В прошлом году сжиженный газ использовало около 5600 жителей города.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный выделит более 8 млн рублей НКО на социальную рекламу.

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