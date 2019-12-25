Межпоселковый газопровод в Приозерском районе

Благодаря строительству, газом обеспечили 195 домовладений, квартир и две котельных.

В Приозерском районе 47-ого региона подошло к концу строительство межпоселкового газопровода на участке от ГРС "Коммунары" к посёлку Плодовое с отводом на посёлок Тракторное. Протяжённость объекта составила 12,5 км. Об этом сообщила пресс-служба АО "Газпром газораспределение Ленинградская область".

Благодаря строительству, газом обеспечили 195 домовладений, квартир и две котельных.

До конца текущего года на смену сжиженного на природного газа планируется перевести два многоквартирных дома в посёлке Тракторное, а также ещё 11 многоквартирных домов, расположенных в посёлке Плодовое. Заявки на догазификацию населённых пунктов будут приниматься с 2024 года.

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Фото: Газпром газораспределение Ленинградская область