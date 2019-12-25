В 2024 году в Ленобласти обновят более 100 общественных пространств

Работы на территориях начнутся уже весной.

В 47-ом регионе продолжают активно благоустраивать общественные пространства. За 2022 год правительству Ленобласти удалось привести в порядок 75 территорий, в 2023-ем их число выросло до 105, а в 2024-ом планируется обновление 116 скверов, парков, набережных, бульваров, и других общественных пространств. Об этом сообщила пресс-служба регионального комитета по ЖКХ.

Список конкретных территорий на будущий году уже успели утвердить. Работы пройдут в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" с учётом предпочтений местных жителей. Также определён размер вложений, необходимых для проведения благоустройства: осталось только найти подрядчиков. Работы на территориях начнутся уже весной.

Отметим, что в 2023 году над созданием прогулочных зон, детских и спортивных площадок, а также скверов и парков больше всего поработали в Гатчинском и Лужском районах. В общей сложности там было открыто 14 обновленных территорий.

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Фото: Правительство Ленобласти