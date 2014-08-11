В петербургской Академии художеств представят десять концепций развития Дороги жизни

Среди концепций будет представлено три работы, прошедшие в первый этап конкурса комплексной модернизации мемориально-ландшафтного комплекса.

В Макеты Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина пройдёт презентация десяти концепций модернизации Дороги жизни, созданных молодыми архитекторами. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Среди концепций будет представлено три работы, прошедшие в первый этап конкурса комплексной модернизации мемориально-ландшафтного комплекса. Он начался ещё в сентябре, за это время было рассмотрено 25 заявок. Так, среди участвующих в конкуре проектов в Академии художеств представят макет "Артерия Жизни" студентов Московского архитектурного института, "Ещё не знают на земле страшней и радостней дороги" Горного университета и "Единство. Подвиг. Память. Надежда" Санкт-Петербургского Государственного архитектурно-строительного университета. Макеты оценят члены экспертного совета конкурса.

Добавим, что увидеть проекты можно будет с 16 по 26 ноября в Итальянском зале. Выставка будет работать с 9:00 до 18:00.

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Фото: Правительство Ленобласти