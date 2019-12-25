Ленобласть в два раза увеличила единовременное пособие молодым педагогам

Вместо 30 тысяч рублей молодые учителя будут получать 60 тысяч.

В Ленинградской области в два раза увеличили единовременное пособие молодым педагогам. Об этом сообщил губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

Чтобы вчерашнему студенту было легче решиться стать педагогом, Ленобласть в два раза увеличила единовременное пособие тем, кто после педагогического вуза впервые устраивается на работу в школу. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Вместо 30 тысяч рублей молодые учителя будут получать 60 тысяч. Единственное условие – возраст до 35 лет.

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Фото: Telegram/ Александр Дрозденко