Молодая мама получила пособие только после вмешательства прокуратуры Петербурга

Девушке выплатили более 105 тыс. рублей.

Прокуратура Петербурга провела проверку по обращению местной жительницы о защите ее социальных прав. В июле студентке колледжа отказали в назначении пособия по беременности и родам по формальным основаниям: девушке не хватало документов. При этом региональное отделение Социального фонда могло самостоятельно запросить необходимые справки, а не требовать их от заявительницы, рассказали 20 октября в надзорном ведомстве.

В результате после вмешательства прокуратуры была назначена положенная мера социальной поддержки. Молодой матери выплатили более 105 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: после вмешательства прокуратуры Петербурга участник СВО смог пользоваться своей банковской картой.

Фото: Piter.TV