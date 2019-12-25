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Молодая мама получила пособие только после вмешательства прокуратуры Петербурга
Сегодня, 9:56
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Молодая мама получила пособие только после вмешательства прокуратуры Петербурга

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Девушке выплатили более 105 тыс. рублей.

Прокуратура Петербурга провела проверку по обращению местной жительницы о защите ее социальных прав. В июле студентке колледжа отказали в назначении пособия по беременности и родам по формальным основаниям: девушке не хватало документов. При этом региональное отделение Социального фонда могло самостоятельно запросить необходимые справки, а не требовать их от заявительницы, рассказали 20 октября в надзорном ведомстве. 

В результате после вмешательства прокуратуры была назначена положенная мера социальной поддержки. Молодой матери выплатили более 105 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: после вмешательства прокуратуры Петербурга участник СВО смог пользоваться своей банковской картой. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пособие, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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