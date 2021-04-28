Первый теплоход на сжиженном газе начал курсировать на Неве

Его пустили на регулярные маршруты.

Двухпалубный теплоход "Чайка", работающий на сжиженном природном газе, вышел на Неву. Об этом рассказали в пресс-службе компании-перевозчика "Астра Марин".

Судно вмещает 170 человек. Его пустили на регулярные маршруты. Площадь теплохода составляет 350 "квадратов".

Использование этого вида топлива позволяет снизить износ двигателей, уменьшить расходы на эксплуатацию и сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Андрей Кузнецов, генеральный директор компании "Астра Марин"

Первый рейс Петербург — Петергоф запланирован на 20 июля. Из Северной столицы теплоход будет выходить в 13:00, обратно – в 15:00.

Ранее мы сообщали о том, что мост через Свирь разведут для прохода двух судов 4 июля.

Фото: Piter.TV