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Мост через Свирь разведут для прохода двух судов 4 июля
Сегодня, 11:11
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Мост через Свирь разведут для прохода двух судов 4 июля

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Движение будет перекрыто на 2 часа.

Во вторник, 4 июля, мост через реку Свирь на федеральной трассе "Кола" в Лодейнопольском районе Ленобласти разведут на 2 часа. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Переправа будет недоступна для проезда с 13:00 до 15:00: в это время вверх по реке пройдут теплоход "Меритус" и яхта "Спрей" с максимальным высотным габаритом 24,1 м.

Водителей попросили заранее планировать маршрут следования.

Ранее мы сообщили о том, что студенческие проекты мастер-планов поселений могут реализовать в Ленобласти.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ленинградская область, мост через свирь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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