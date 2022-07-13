Студенческие проекты мастер-планов поселений могут реализовать в Ленобласти

Инициативы могут включить в целевые программы 47-ого региона.

Проекты, победившие в студенческом архитектурном конкурсе на разработку мастер-планов поселений, имеют шанс на реализацию в Ленобласти. Соответствующее поручение дал губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко, сообщила пресс-служба областного правительства.

Проработкой идеи главы региона о передаче федеральных грантов на студенческие проекты займутся Строительный блок и комитет по ЖКХ Ленобласти.

Инициативы могут включить в целевые программы 47-ого региона. В случае утверждения идеи, проекты реализуют в течение двух лет.

Ранее мы сообщили о том, что более 25 нарушителей правил посещения заказников арестовали в Ленобласти.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти