Студенческие проекты мастер-планов поселений могут реализовать в Ленобласти

Проекты, победившие в студенческом архитектурном конкурсе на разработку мастер-планов поселений, имеют шанс на реализацию в Ленобласти. Соответствующее поручение дал губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко, сообщила пресс-служба областного правительства.
Проработкой идеи главы региона о передаче федеральных грантов на студенческие проекты займутся Строительный блок и комитет по ЖКХ Ленобласти.
Инициативы могут включить в целевые программы 47-ого региона. В случае утверждения идеи, проекты реализуют в течение двух лет.
Ранее мы сообщили о том, что более 25 нарушителей правил посещения заказников арестовали в Ленобласти.
Фото: Telegram / Админка Ленобласти
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