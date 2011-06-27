Более 25 нарушителей правил посещения заказников арестовали в Ленобласти

Также сотрудники ведомства провели более 40-ка профилактических бесед в ходе проверки.

В прошедшие выходные представители Госэкондазора Ленинградской области провели рейд на территории нескольких региональных природных зон, в частности, в заказниках "Сяберский", "Череменецкий", "Кургальский", "Гладышевский", а также "Истоки реки Оредеж в урочище Донцо". В результате было выявлено более 10 нарушителей правил посещения таких территорий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В общей сложности было составлено 13 протоколов и 10 постановлений о нарушении пожароопасного режима. Кроме того, водителям моторных лодок выписали 2 протокола за езду в непредназначенных для этого местах на Череменецком озере.

Также сотрудники ведомства провели более 40-ка профилактических бесед в ходе проверки.

Ранее мы сообщили о том, что более десяти боеприпасов военных времён нашли в Петербурге и Ленобласти за сутки.

Видео: Telegram / Эконадзор Ленобласти