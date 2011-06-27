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Более 25 нарушителей правил посещения заказников арестовали в Ленобласти

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Также сотрудники ведомства провели более 40-ка профилактических бесед в ходе проверки. 

В прошедшие выходные представители Госэкондазора Ленинградской области провели рейд на территории нескольких региональных природных зон, в частности, в заказниках "Сяберский", "Череменецкий", "Кургальский", "Гладышевский", а также "Истоки реки Оредеж в урочище Донцо".  В результате было выявлено более 10 нарушителей правил посещения таких территорий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В общей сложности было составлено 13 протоколов и 10 постановлений о нарушении пожароопасного режима. Кроме того, водителям моторных лодок выписали 2 протокола за езду в непредназначенных для этого местах на Череменецком озере.  

Также сотрудники ведомства провели более 40-ка профилактических бесед в ходе проверки. 

Ранее мы сообщили о том, что более десяти боеприпасов военных времён нашли в Петербурге и Ленобласти за сутки.

Видео: Telegram / Эконадзор Ленобласти

Теги: заказники, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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