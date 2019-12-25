Более десяти боеприпасов военных времён нашли в Петербурге и Ленобласти за сутки

Некоторые из снарядов были уничтожены на месте, остальные вывезли для этого на специальный полигон.

За прошедшие сутки на территории Петербурга и Ленобласти было обнаружен сразу несколько боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Об этом информирует пресс-служба ГУ Росгвардии по двум регионам.

В частности, 2 ржавые миномётные мины калибром 50 мм были обнаружены на участке в СНТ "Карпикюля" (посёлок Первомайское Курортного района). В лесу у Отрадного Кировского района Ленобласти находился реактивный снаряд "М-30" калибра 300 мм, а на улице Лермонтова в Красном Селе найдены две немецкие противотанковые мины TMi 35. Также 6 инертных гранат ПГ-2 находились в СНТ "Петровское" в Каменногорске. Наконец, в ходе раскопок у Кузьмоловского кладбища в Пушкине поисковики заметили 105-мм артиллерийский снаряд и 81-мм минометную мину.

Некоторые из снарядов были уничтожены на месте, остальные вывезли для этого на специальный полигон в Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть нарастила производство молока на 7%.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти