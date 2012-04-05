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Ленобласть нарастила производство молока на 7%
Сегодня, 12:41
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Ленобласть нарастила производство молока на 7%

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Регион поставляет треть от всего объёма продукта в СЗФО.

Объёмы производства молока продолжают расти в 47-ом регионе. Показатели увеличились за перовое полугодие 2023-его. Об этом пишет пресс-служба областного правительства.

Так, в период с января по май валовое производство молока в Ленинградской области возросло на 7% в сравнении с цифрами за аналогичный период 2022 года.

Кроме того, в администрации региона отметили, что Ленобласть поставляет треть от всего объёма продукта в СЗФО.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор Ленобласти опубликовал обновленный список мест для безопасного купания.

Фото: Pxhere

Теги: ленинградская область, производство молока
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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