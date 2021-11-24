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Роспотребнадзор Ленобласти опубликовал обновленный список мест для безопасного купания
Сегодня, 17:53
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Роспотребнадзор Ленобласти опубликовал обновленный список мест для безопасного купания

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Список безопасных пляжей Ленинградской области обновился. Перечень опубликован и общедоступен для отдыхающих.

Управление Роспотребнадзора Ленинградской области опубликовало новый обновленный список мест, где купаться безопасно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Перечень можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора. Проверки ведутся на 41 точке, где в принципе есть возможность купаться. В Вологодском районе, например, безопасной оказалась река Луга, а в Кингисеппском берег Финского залива в деревне Рыбье также подойдет для отдыха.

Также разрешили купаться в реке Вуокса, Свирь, Плюсса, а в список пригодных озер попали Царицыно, Донцо, Медное и другие.

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Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

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