Тепло в Петербург придет во второй половине июля

Синоптик Леус пообещал петербуржца теплый июль. Однако отметил, что петербуржцам все-таки в начале месяца придется поносить зонтики.

Наступивший июль не радует погодой петербуржцев – в городе идут сильные дожди и дует порывистый ветер. Однако в своем телеграмм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус успокоил: скоро в городе будет тепло, надо потерпеть.

По словам синоптика, в городе температура будет на 1,5-2 градуса выше климатической июльской нормы, но начало месяца все-таки будет дождливым. Тепла лучше ждать ко второй части месяца.

Также он отметил, что для июля нормально иметь где-то 10 дождливых дней и считает, что в этом году этот показатель будет средним.

Ранее сообщалось, что первые выходные июля заканчиваются дождями и ветром в Петербурге

Фото: Piter.TV