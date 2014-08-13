Первые выходные июля в Петербурге заканчиваются дождями и ветром

В Петербурге конец выходных обещает быть прохладным и с кратковременными дождями и грозами. Такая погода захватит начало рабочей недели.

В воскресенье, 2 июля, на погоду в Петербурге окажет влияние приближающийся с запада циклон. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В связи с этим, в городе будет очень облачно, пройдут кратковременные дожди, а местами даже ливни и грозы. Температура воздуха прогреется до +20…+22 градусов. Ветер порывистый, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы.

Также синоптик отметил, что в понедельник, 3 июля, в Петербурге также ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха понизится до +18…+20.

Ранее сообщалось, что МЧС Ленобласти предупредило об ухудшении погодный условий 2 и 3 июля.

Фото: Piter.TV