МЧС Ленобласти предупредило об ухудшении погодных условий 2 и 3 июля

В Ленинградской области обещают такую где непогоду как в Петербурге. Июля в регионе начинается с дождей и сильного ветра.

Жителей Ленобласти предупредили о неблагоприятных погодных условиях в воскресенье и понедельник, 2 и 3 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

В воскресенье, 2 июля, ведомство предупреждает о порывистых ветрах 15-20 м/с. В понедельник, 3 июня, погода еще хуже – жителей региона ожидают ливни, грозы и местами порывы ветра 15-20 м/с.

Спасатели напомнили о том, что неблагоприятные погодные условия повышают количество ДТП и других различных аварий, поэтому порекомендовали гражданам быть осторожнее.

Ранее сообщалось, что МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погоды 1 и 2 июля

Фото: Piter.TV