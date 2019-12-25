МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погоды 1 и 2 июля

Петербургские МЧС предупреждают об ухудшении погодных условий. В городе ожидают сильные ветер и ливни.

В Петербурге ждут ухудшения погодных условий. В эти выходные, 1 и 2 июля, в городе будут бушевать ливни и ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В субботу, 1 июля, ухудшение погоды ожидают с 17-20 часов, однако в этом случае речь идет лишь об усилении ветра до 16 м/с. В воскресенье, 2 июля, помимо ветра до 15 м/с, обещают местами дожди и даже ливни.

Ведомство предупреждает о возможность опасности такой погоды и рекомендует быть внимательнее.

Ранее сообщалось, что в июне солнце радовало Петербург 342 часа.

Фото: Piter.TV