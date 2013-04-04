В июне солнце радовало Петербург 342 часа

Синоптик Александр Колесов подвел итоги первого месяца лета 2023 года в Петербурге. В этом году июнь выдался особенно солнечным.

К концу подошел первый месяц лета, в связи с чем синоптики подводят итоги. Средняя температура в Петербурге составила +17,2 градусов, это стало самым низким показателем за последние четыре года. Об этом в своем телеграм-канале написал главный синоптик северной столицы Александр Колесов.

Всего в городе было 342 солнечных часа, а самый высокий температурный показатель зафиксирован 22 июня – +29,3 градусов было в центре города. Самым холодным днем стало 2 июня – тогда в городе температура достигла лишь +11,1 градусов.

Также синоптик отметил, что в Петербурге был дефицит осадков. Первые дожди начались лишь 22 июня.

Ранее сообщалось, что в Петербурге станет прохладнее 1 июля.

Фото: Piter.TV