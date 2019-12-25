В Петербурге станет прохладнее 1 июля

Температура в Петербурге долгожданно приближается к норме. В городе станет относительно прохладно, но возможны кратковременные дожди и грозы.

В субботу, 1 июля, синоптическую ситуацию в Петербурге формирует западная периферия обширного циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Из-за циклона в городе будет облачная с прояснениями погода. Также местами пройдут кратковременные дожди и даже грозы. Температура воздуха при этом достигнет +22…+24 градуса. Ветер западный 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье, 2 июля, характер погоды поменяется мало, а температура станет ниже еще на пару градусов.

Ранее сообщалось, что мощный смерч над Сочи попал на видео.

Фото: Piter.TV