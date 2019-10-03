Мощный смерч на морем в Сочи попал на видео

Очевидцы зафиксировали природное явление на камеру мобильных устройств.

В социальных сетях распространилось видео, на котором местные жители из российского города Сочи смогли зафиксировать смерч. В кадре видно, что в момент разбушевавшейся природной стихии, также гремел гром и сверкали молнии. Очевидцы добавили, что видели смерч над акваторией Черного моря. После этого на некоторые районы курорта обрушился град. Синоптики объявили по территории Краснодарского края штормовое предупреждение, которое будет действовать до первого июля. Специалисты ожидают от природного явления сильнывх осадков и шквалистых порывов ветра.

Жителя Симферополя убило в Краснодаре ударом молнии в голову.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian