В Краснодаре мужчина погиб после удара молнии

Житель Крыма погиб в российском городе Краснодаре в результате удара молнии на территории овощной базы. По факту инцидента правоохранительные органы в регионе проводят проверку. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы МВД по Краснодарскому краю. Уточняется, что жертвой стихий стал 49-летний мужчина, ранее проживающий на территории Симферополя.
...В время дождя находился на территории овощной базы в хуторе Ленина, где молния ударила в область его головы. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
пресс-служба МВД по Краснодару
В "Лахта Центр" ударила молния.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все