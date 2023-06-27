В Краснодаре мужчина погиб после удара молнии

Полиция проводит проверку по факту трагедии.

Житель Крыма погиб в российском городе Краснодаре в результате удара молнии на территории овощной базы. По факту инцидента правоохранительные органы в регионе проводят проверку. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы МВД по Краснодарскому краю. Уточняется, что жертвой стихий стал 49-летний мужчина, ранее проживающий на территории Симферополя.

...В время дождя находился на территории овощной базы в хуторе Ленина, где молния ударила в область его головы. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. пресс-служба МВД по Краснодару

В "Лахта Центр" ударила молния.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости