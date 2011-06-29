В "Лахта Центр" ударила молния

Небоскрёб столкнулся со стихией во время грозы 26 июня.

В понедельник, 26 июня, в Петербург и Ленобласть нагрянули грозы с ливнями и градом. Ненастье не оставило в стороне и "Лахта Центр": в небоскрёб ударила молния.

По словам главного синоптика города Александра Колесова, во время шторма ветер обрёл юго-восточное направление. Как и в прошлый раз, тучи нагрянули с юга. Специалист подчеркнул, это связано с активным развитием облаков.

Добавим, что грозы не покинут Северную столицу и 27 июня.

Ранее мы сообщили о том, что вчерашняя гроза пришла в Петербург и Ленобласть с юга.

Фото: Pxhere