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Гроза пришла в Петербург и Ленобласть с юга
Сегодня, 15:52
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Гроза пришла в Петербург и Ленобласть с юга

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Вечером дожди ожидаются на западе Ленобласти и в ряде районов Северной столицы.

Во второй половине дня 26 июня до Петербурга и Ленобласти добралась гроза. В некоторых районах слышны раскаты грома, а где-то уже прошёл проливной ливень. Подробнее о распределении осадков рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов в своём Telegram-канале. 

Как и в прошлый раз, тучи нагрянули с юга. Специалист подчеркнул, это связано с активным развитием облаков.

Так что ждем в город, кому повезет, тот увидит и услышит. Градовые засветки тоже уже появлялись.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Вечером дожди не отступят: их ожидают на западе Ленобласти и в ряде районов Северной столицы.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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