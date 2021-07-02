Гроза пришла в Петербург и Ленобласть с юга

Вечером дожди ожидаются на западе Ленобласти и в ряде районов Северной столицы.

Во второй половине дня 26 июня до Петербурга и Ленобласти добралась гроза. В некоторых районах слышны раскаты грома, а где-то уже прошёл проливной ливень. Подробнее о распределении осадков рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов в своём Telegram-канале.

Как и в прошлый раз, тучи нагрянули с юга. Специалист подчеркнул, это связано с активным развитием облаков.

Так что ждем в город, кому повезет, тот увидит и услышит. Градовые засветки тоже уже появлялись. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Вечером дожди не отступят: их ожидают на западе Ленобласти и в ряде районов Северной столицы.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.