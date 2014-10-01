Обеспечивающие петербуржцев сжиженным газом компании получат субсидии

В этом году объем субсидий составит 59,7 млн рублей.

Власти Петербурга утвердили порядок предоставления субсидий организациям, которые обеспечивают петербуржцев сжиженным газом. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов.

В 2021 году платежи населения за сжиженный газ составят 50,5% от экономически обоснованного тарифа. Планируется, что объем реализации такого газа в этом году составил 1950 тонн. На эти цели из бюджета Петербурга выделят 59,7 млн рублей.

На данный момент от резервных установок сжиженный газ поставляет в 2313 многоквартирных домов. Еще 1902 квартиры — от индивидуальных баллонных установок.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажирский транспорт в Петербурге планируют за три года перевести на природный газ. На развитие рынка газомоторного топлива в Петербурге до 2023 года из федерального и регионального бюджетов направят 430 млн рублей.

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