Пассажирский транспорт в Петербурге планируют за три года перевести на природный газ

Предприятиям, которые переводят транспорт на природный газ, будет оказана поддержка.

В течение ближайших трех лет весь транспорт Петербурге планируют перевести на природный газ. Соглашение о комплексном внедрении газомоторного топлива в городе подписали губернатор Александр Беглов, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, передала пресс-служба Смольного.

Участники соглашения объединят усилия в 2021-2023 году для того, чтобы поэтапно перевести автомобильный и водный пассажирский транспорт. Кроме того, это коснется и коммунальной техники.

На развитие рынка газомоторного топлива в Петербурге до 2023 года из федерального и регионального бюджетов направят 430 млн рублей. Также есть вероятность, что Минпромторг России поддержит предприятия, которые покупают технику на природном газе или переводят на него водный транспорт. Финансовая поддержка положена и индивидуальным предпринимателям.

Программа перехода на экономичное и экологичное газомоторное топливо позволит значительно снизить вред от выхлопных газов.

Фото: Piter.TV