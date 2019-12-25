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Пассажирский транспорт в Петербурге планируют за три года перевести на природный газ
Сегодня, 14:41
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nadezhda_sib

Пассажирский транспорт в Петербурге планируют за три года перевести на природный газ

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Предприятиям, которые переводят транспорт на природный газ, будет оказана поддержка.

В течение ближайших трех лет весь транспорт Петербурге планируют перевести на природный газ. Соглашение о комплексном внедрении газомоторного топлива в городе подписали губернатор Александр Беглов, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, передала пресс-служба Смольного.

Участники соглашения объединят усилия в 2021-2023 году для того, чтобы поэтапно перевести автомобильный и водный пассажирский транспорт. Кроме того, это коснется и коммунальной техники. 

На развитие рынка газомоторного топлива в Петербурге до 2023 года из федерального и регионального бюджетов направят 430 млн рублей. Также есть вероятность, что Минпромторг России поддержит предприятия, которые покупают технику на природном газе или переводят на него водный транспорт. Финансовая поддержка положена и индивидуальным предпринимателям. 

Программа перехода на экономичное и экологичное газомоторное топливо позволит значительно снизить вред от выхлопных газов. 

Фото: Piter.TV

Теги: природный газ, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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