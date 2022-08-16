Глава МИД Венгрии прибыл в Петербург для переговоров по газоснабжению

В Петербурге в эти дни проходит XIII Международный газовый форум.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Санкт-Петербург 10 октября. Об этом политик сообщил в своих социальных сетях, опубликовав фотографии из аэропорта Пулково.

Сийярто прибыл в Северную столицу для участия в переговорах, которые касаются газоснабжения Венгрии. Он отметил, что энергетическая безопасность является не идеологическим, а физическим вопросом, и подчеркнул важность данных переговоров для обеспечения стабильного и конкурентного снабжения газом его страны.

В Петербурге в эти дни проходит XIII Международный газовый форум, который начался 8 октября и завершится 11 октября.

Ранее, в конце августа, глава венгерского МИД уже посещал Петербург, где встречался с руководством "Газпрома", обсуждая вопросы поставок газа в Венгрию.

Фото: соцсеть Петера Сийярто