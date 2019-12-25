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Глава МИД Венгрии прибыл в Петербург
Сегодня, 14:11
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Глава МИД Венгрии прибыл в Петербург

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На своей странице Петер Сийярто написал о важности обеспечения энергоснабжения страны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Северную столицу. Об этом он сам написал в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

На своей странице Петер Сийярто написал о важности обеспечения энергоснабжения страны, поэтому он и приехал в Петербург. Больше никаких деталей он не предоставил.

Свой пост министр иностранных дел сопроводил фотографией на выходе из самолета и геолокацией.

Фото: Facebook*/ Szijjarto Peter

* деятельность корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Теги: венгрия, мид
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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