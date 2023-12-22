Комитет по транспорту Петербурга проверит парковку электросамокатов по запрещенной Малой Морской улице

Припаркованные СИМ заметил депутат городского ЗакСа Алексей Цивилев.

Депутат Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга Алексей Цивилев обнаружил припаркованные на Малой Морской улице арендные электросамокаты. Эта зона запрещена для движения, в связи с чем он попросил городской комитет по транспорту проверить "соблюдение кикшеринговыми компаниями Соглашения о правилах использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории Петербурга". Об этом Алексей Цивилев сообщил в своем tg-канале 27 апреля.

Полагаю, что игнорирование участниками Соглашения добровольно взятых на себя обязательств не способствует повышению безопасности пешеходов и пользователей средств индивидуальной мобильности в Санкт-Петербурге, а также в значительной степени сводит на нет усилия всех заинтересованных сторон по установлению порядка использования СИМ на улицах города. Алексей Цивилев, депутат ЗакСа Петербурга

Кроме того, парламентарий спросил заместителя председателя ведомства Дмитрия Ваньчкова, что, по его мнению, стоит сделать, чтобы Соглашение соблюдалось.

Ранее мы рассказывали о том, что список зон с запретом для арендных электросамокатов расширят в Петербурге.

Фото: Telegram / Алексей Цивилев (депутат ЗС Петербурга)