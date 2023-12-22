Компанию, чей автобус упал в Мойку, с января 2022 привлекали к административной ответственности более 20 раз

Сейчас водитель автобуса находится в больнице.

Компанию, чей автобус упал в Мойку, с января 2022 года привлекали к административной ответственности более 20 раз. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

С 01.01.2022 по 10.05.2024 Московский и Октябрьский районные суды г. Санкт-Петербурга привлекали ООО "Такси" к административной ответственности по ч.4 ст.14.1.2 КоАП РФ 23 раза. Пресс-служба объединенной пресс-службы судов Петербурга

Известно, что на ООО "Такси" были наложены штрафы на сумму 3,6 миллиона рублей. Отмечается, что глава компании-перевозчика сообщил, что автобус, упавший в реку, был исправен. Специалисты осмотрели автобус 7 мая.

Сейчас водитель автобуса находится в больнице. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что четыре человека погибли и шестеро госпитализированы после падения автобуса в Мойку.

Фото: Piter.tv