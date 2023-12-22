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Скоростные теплоходы, связывающие Петербург и крепость Орешек, начали работу
Сегодня, 20:47
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Скоростные теплоходы, связывающие Петербург и крепость Орешек, начали работу

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Около музея-диорамы теплоходы будут останавливаться каждые пятницу, субботу и воскресенье, путь займет около 1,5 часов.

Сезон круизов между Петербургом и крепостью Орешек, с остановкой у музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда", открыли скоростные теплоходы 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Астра Марин".

Около музея-диорамы теплоходы будут останавливаться каждые пятницу, субботу и воскресенье, путь займет около 1,5 часов. В остальные дни осуществятся рейсы до крепости Орешек. Теплоходы отправляются от причала на Адмиралтейской набережной.

Ранее, 27 апреля, первый в 2024 году "Метеор" "Петергоф Экспресс" отошел от причала "Спуск со львами" на Адмиралтейской набережной. В высокий сезон скоростные теплоходы будут выходить на линию каждые 15 минут.

Фото: пресс-служба компании "Астра Марин"

Теги: астра марин, крепость орешек
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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