Скоростные теплоходы, связывающие Петербург и крепость Орешек, начали работу

Около музея-диорамы теплоходы будут останавливаться каждые пятницу, субботу и воскресенье, путь займет около 1,5 часов.

Сезон круизов между Петербургом и крепостью Орешек, с остановкой у музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда", открыли скоростные теплоходы 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Астра Марин".

Около музея-диорамы теплоходы будут останавливаться каждые пятницу, субботу и воскресенье, путь займет около 1,5 часов. В остальные дни осуществятся рейсы до крепости Орешек. Теплоходы отправляются от причала на Адмиралтейской набережной.

Ранее, 27 апреля, первый в 2024 году "Метеор" "Петергоф Экспресс" отошел от причала "Спуск со львами" на Адмиралтейской набережной. В высокий сезон скоростные теплоходы будут выходить на линию каждые 15 минут.

Фото: пресс-служба компании "Астра Марин"