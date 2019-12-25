Крепость Орешек закроется для посещения в понедельник

Уже в субботу, 1 августа, форт на Ореховом острове превратится в историческую площадку.

Музей истории Санкт-Петербурга предупредил о временном закрытии крепости Орешек. Гости не смогут попасть на территорию памятника в понедельник, 27 июля.

В остальные дни крепость работает по обычному расписанию.

Будние дни: с 10:00 до 18:00;

Выходные и праздничные дни: с 10:00 до 19:00.

Уже в субботу, 1 августа, форт на Ореховом острове превратится в историческую площадку. В этот день здесь состоится фестиваль "Былинный остров". Программа мероприятия включает рыцарские поединки, средневековую ярмарку, тематические фотозоны и различные мастер-классы для гостей всех возрастов.

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчине изменится режим работы Дворцового парка из-за джазового фестиваля.

Фото: Пресс-служба Государственного музея истории Санкт-Петербурга