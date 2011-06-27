В Гатчине изменится режим работы Дворцового парка из-за джазового фестиваля

Павильоны парка и Дворцовая ферма работают в обычном режиме.

Режим работы Дворцового парка в музее-заповеднике "Гатчина" временно изменится 25 и 26 июля. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе учреждения.

График посещения на эти дни будет следующим:

До 10:00 – парк закрыт для посетителей.

С 10:00 до 19:30 – вход возможен только по билетам на фестиваль "Джазовые выходные".

После 19:30 – свободный вход для всех желающих.

Павильоны парка и Дворцовая ферма работают в обычном режиме. Абонементы местных жителей 25 и 26 июля не действуют.

Ранее мы сообщили о том, что Александровский парк в Царском Селе полностью открылся для посетителей после шторма.

Фото: МАКС / Музей-заповедник "Гатчина"