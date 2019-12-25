Центр Петербурга и Крестовский остров связал новый водный маршрут

Для обслуживания пассажиров на маршруте задействуют двухпалубные теплоходы-рестораны "Корюшка" и "Ряпушка".

Компания "Астра Марин" запустила новый экскурсионно-транспортный речной маршрут, соединяющий исторический центр Санкт-Петербурга с живописным Крестовским островом. Ежедневно рейсы выполняются семь раз в каждом направлении, сообщается в пресс-релизе группы компаний.

Для обслуживания пассажиров на маршруте задействуют двухпалубные теплоходы-рестораны "Корюшка" и "Ряпушка". Продолжительность путешествия составляет ровно один час.

Отправления из центральной части города осуществляются от знаменитого спуска со львами на Адмиралтейской набережной, 2. Первый рейс стартует в 11:30, последний — в 17:30. На Крестовском острове пассажиры прибывают на набережную Мартынова, 21Ж. Отправления обратно в центр начинаются в 12:30 и заканчиваются в 18:30.

Путешествуя по реке, туристы смогут полюбоваться видами под известными мостами Петербурга: пройдя под величественным Дворцовым мостом, продолжат путь под изящным Тучковым мостом и мостом Бетанкура по Малой Неве. Далее суда выйдут в акваторию Финского залива через Петровский фарватер под Западным скоростным диаметром, обогнут западную часть Крестовского острова и финишируют на Средней Невке вблизи второго Елагина моста.

Фото: "Астра Марин"