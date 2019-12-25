Новый туристический сезон в крепости "Орешек" продлится с мая по сентябрь

В крепости "Орешек" стартует новый туристический сезон, который продлится до конца октября. Об этом информирует портал "Культура Петербурга".

Так, 9 мая, в День Победы, гости крепости смогут посетить выставку "Ближе передовой", расположенную в Государевой башне. Экспозиция посвящена героической обороне "Орешка" в 1941–1943 годах. В этот день также пройдут тематические экскурсии "500 дней в атаке" и Вахта Памяти, а завершится мероприятие возложением цветов и венков к воинскому мемориалу. На следующий день, 10 мая, посетителей ждет насыщенная программа: интерактивная экскурсия с театрально-постановочным действием по мотивам журнала "Окопный Орешек", мастер-классы, а также выступления детского хора и ансамбля песни и пляски "Невский дозор".

В этом году в крепости традиционно пройдут фестивали исторической реконструкции:

6 июня — фольклорно-сказочный фестиваль "Остров Буян";

1 августа — рыцарский фестиваль "Былинный остров";



5–6 сентября — фестиваль "День крепости Орешек".

Особое место в программе занимает мероприятие, посвященное Дню перенесения мощей святого Александра Невского в Санкт-Петербург. 12 сентября в крепости в третий раз пройдет водный крестный ход, который возглавит епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав. Вечером гостей ждет концерт симфонической музыки под открытым небом, где прозвучат произведения русской музыкальной классики.

Фото: Пресс-служба Государственного музея истории Санкт-Петербурга